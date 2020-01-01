Саундбар Sony HT-ZF9
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Код товара: 90609
Производитель: Sony
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
45 450₽
311
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Характеристики
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- Стандарт
- 3.1
- Суммарная мощность, Вт
- 400
- Цвет
- черный
- Тип акустической системы
- звуковая панель, активная
- Количество колонок в комплекте
- 1
- Тип
- полочные
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