Саундбар LG SL5Y 2.1
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Код товара: 89565
Производитель: LG
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
22 450₽
269
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Характеристики
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- Суммарная мощность, Вт
- 400
- Цвет
- черный
- Тип акустической системы
- звуковая панель, активная
- Количество колонок в комплекте
- 1
- Тип
- полочные
Отзывы 3
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И
И
Ильяс
8 мая 2020
Достоинства
Качественный звук Быстрое подключение Красивый дизайн Много настроек
Недостатки
Не нашел.
Комментарии
Присмотрелся к этой модели, после того как узнал, что звук LG создают совместно с английской компанией Meridian audio, а они используются в Range Rover и Jaguar. Качество звука превосходное! Низкие и средние звучат отлично, мягкий басс добавляет объема. Взрывы, голос, музыка воспринимаются абсолютно по-другому. Смотрю фильмы как в кинотеатре. Для тех, кто не любит провода, можно подключиться через блютуз, но я использую оптику. В настройках есть эквалайзер, если базовые настройки вас не устроят, можете настроить под себя. Остался очень доволен!
А
А
Александр
30 апреля 2020
Достоинства
Звук отличный, бас в пределе нормы, установка быстрая, а настройка понятная.
Недостатки
Нет
Комментарии
Обычная история, дополнил звук телевизора саундбаром по очевидным причинам, на встроенном звуке телевизора не хватало басов и сочности, звучал не убедительно. Теперь всё иначе, впечатления от просмотра поднялось ещё на ранг выше, отличная вещь. Установка не заняла много времени. Немного ознакомившись в настройках с возможностями, сделал звук под себя, после настройки звук преобразился. В целом звук чистый и приятный, бас не глушит басами, но его настолько хватает, что эффект разрыва чего-либо из фильма сотрясает комнату. К звуку претензии нет. Пульт есть, но управление идет от тв пульта. Родной нужен для первичной настройки, ну может режимы звучания поменять. Пользуюсь только тогда, когда начинаю слушать музыку со смартфона, в режиме кино другие настройки выставлены. Саундбар радует, к покупке советую!
И
Ильяс
8 мая 2020
Достоинства
Качественный звук Быстрое подключение Красивый дизайн Много настроек
Недостатки
Не нашел.
Комментарии
Присмотрелся к этой модели, после того как узнал, что звук LG создают совместно с английской компанией Meridian audio, а они используются в Range Rover и Jaguar. Качество звука превосходное! Низкие и средние звучат отлично, мягкий басс добавляет объема. Взрывы, голос, музыка воспринимаются абсолютно по-другому. Смотрю фильмы как в кинотеатре. Для тех, кто не любит провода, можно подключиться через блютуз, но я использую оптику. В настройках есть эквалайзер, если базовые настройки вас не устроят, можете настроить под себя. Остался очень доволен!
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