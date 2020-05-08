Саундбар LG SL5Y 2.1

Комментарии

Обычная история, дополнил звук телевизора саундбаром по очевидным причинам, на встроенном звуке телевизора не хватало басов и сочности, звучал не убедительно. Теперь всё иначе, впечатления от просмотра поднялось ещё на ранг выше, отличная вещь. Установка не заняла много времени. Немного ознакомившись в настройках с возможностями, сделал звук под себя, после настройки звук преобразился. В целом звук чистый и приятный, бас не глушит басами, но его настолько хватает, что эффект разрыва чего-либо из фильма сотрясает комнату. К звуку претензии нет. Пульт есть, но управление идет от тв пульта. Родной нужен для первичной настройки, ну может режимы звучания поменять. Пользуюсь только тогда, когда начинаю слушать музыку со смартфона, в режиме кино другие настройки выставлены. Саундбар радует, к покупке советую!