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Саундбары
Саундбар LG SL5Y 2.1

Саундбар LG SL5Y 2.1

3 отзыва
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Саундбар LG SL5Y 2.1
Саундбар LG SL5Y 2.1
Саундбар LG SL5Y 2.1
Саундбар LG SL5Y 2.1
Саундбар LG SL5Y 2.1
Саундбар LG SL5Y 2.1
Саундбар LG SL5Y 2.1
Саундбар LG SL5Y 2.1
Саундбар LG SL5Y 2.1
Саундбар LG SL5Y 2.1
Саундбар LG SL5Y 2.1
Саундбар LG SL5Y 2.1
Саундбар LG SL5Y 2.1
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 89565
Производитель: LG
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
22 450₽
269
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Характеристики
Суммарная мощность, Вт
400
Цвет
черный
Тип акустической системы
звуковая панель, активная
Количество колонок в комплекте
1
Тип
полочные
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Отзывы 3
4.3
3 отзыва
Общий рейтинг
3 отзыва
4.3
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
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И
И
Ильяс
8 мая 2020
Хорошо
Достоинства
Качественный звук Быстрое подключение Красивый дизайн Много настроек
Недостатки
Не нашел.
Комментарии
Присмотрелся к этой модели, после того как узнал, что звук LG создают совместно с английской компанией Meridian audio, а они используются в Range Rover и Jaguar. Качество звука превосходное! Низкие и средние звучат отлично, мягкий басс добавляет объема. Взрывы, голос, музыка воспринимаются абсолютно по-другому. Смотрю фильмы как в кинотеатре. Для тех, кто не любит провода, можно подключиться через блютуз, но я использую оптику. В настройках есть эквалайзер, если базовые настройки вас не устроят, можете настроить под себя. Остался очень доволен!
Ответить
0 0
А
А
Александр
30 апреля 2020
Хорошо
Достоинства
Звук отличный, бас в пределе нормы, установка быстрая, а настройка понятная.
Недостатки
Нет
Комментарии
Обычная история, дополнил звук телевизора саундбаром по очевидным причинам, на встроенном звуке телевизора не хватало басов и сочности, звучал не убедительно. Теперь всё иначе, впечатления от просмотра поднялось ещё на ранг выше, отличная вещь. Установка не заняла много времени. Немного ознакомившись в настройках с возможностями, сделал звук под себя, после настройки звук преобразился. В целом звук чистый и приятный, бас не глушит басами, но его настолько хватает, что эффект разрыва чего-либо из фильма сотрясает комнату. К звуку претензии нет. Пульт есть, но управление идет от тв пульта. Родной нужен для первичной настройки, ну может режимы звучания поменять. Пользуюсь только тогда, когда начинаю слушать музыку со смартфона, в режиме кино другие настройки выставлены. Саундбар радует, к покупке советую!
Ответить
0 0
И
Ильяс
8 мая 2020
Хорошо
Достоинства
Качественный звук Быстрое подключение Красивый дизайн Много настроек
Недостатки
Не нашел.
Комментарии
Присмотрелся к этой модели, после того как узнал, что звук LG создают совместно с английской компанией Meridian audio, а они используются в Range Rover и Jaguar. Качество звука превосходное! Низкие и средние звучат отлично, мягкий басс добавляет объема. Взрывы, голос, музыка воспринимаются абсолютно по-другому. Смотрю фильмы как в кинотеатре. Для тех, кто не любит провода, можно подключиться через блютуз, но я использую оптику. В настройках есть эквалайзер, если базовые настройки вас не устроят, можете настроить под себя. Остался очень доволен!
Ответить
0
0
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа