Портативная колонка Defender Enjoy S1000 черный
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Код товара: 99837
Производитель: Defender
В наличии
В наличии
2 050₽
24
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Характеристики
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- Тип
- Портативная колонка
- Цвет
- черный
- Суммарная мощность, Вт
- 20
- Звук
- стерео
- Емкость, мАч
- 2000
- Питание
- от аккумулятора
- Время работы, ч
- 4
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