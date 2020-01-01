Портативная колонка Adin 26 черный
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Код товара: 84240
Производитель: Adin
31 декабря
31 декабря
4 450₽
73
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Характеристики
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- Тип
- Портативная колонка
- Цвет
- черный
- Суммарная мощность, Вт
- 26
- Питание
- USB, от аккумулятора
- Время работы, ч
- 3
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