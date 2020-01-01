Портативная колонка JBL Flip 5 [JBLFLIP5GREN] зеленый
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Код товара: 110958
Производитель: JBL
В наличии
В наличии
7 190₽
39
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Характеристики
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- Тип
- Портативная колонка
- Суммарная мощность, Вт
- 20
- Звук
- моно
- Емкость, мАч
- 4800
- Питание
- от аккумулятора
- Время работы, ч
- 12
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