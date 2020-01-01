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Портативные колонки
Портативная колонка JBL Flip 5 [JBLFLIP5TEAL] мятный

Портативная колонка JBL Flip 5 [JBLFLIP5TEAL] мятный

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Портативная колонка JBL Flip 5 [JBLFLIP5TEAL] мятный
Портативная колонка JBL Flip 5 [JBLFLIP5TEAL] мятный
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Код товара: 110957
Производитель: JBL
15 января
15 января
7 190₽
86
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Характеристики
Тип
Портативная колонка
Суммарная мощность, Вт
20
Звук
моно
Емкость, мАч
4800
Питание
от аккумулятора
Время работы, ч
12
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86
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа