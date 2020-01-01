Портативная колонка JBL BOOMBOX 2 [JBLBOOMBOX2BLKEU] черный
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Код товара: 110419
Производитель: JBL
мало
мало
39 990₽
479
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Характеристики
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- Тип
- Портативная колонка
- Суммарная мощность, Вт
- 60
- Звук
- стерео
- Емкость, мАч
- 10000
- Питание
- от аккумулятора
- Время работы, ч
- 24
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