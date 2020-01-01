Портативная колонка JBL Pulse 4 белый
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Код товара: 101650
Производитель: JBL
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
15 490₽
185
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Характеристики
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- Тип
- Портативная колонка
- Суммарная мощность, Вт
- 20
- Цвет
- белый
- Звук
- моно
- Емкость, мАч
- 7260
- Питание
- от аккумулятора
- Время работы, ч
- 12
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