Радиоприемник Ritmix RPR-065 серый
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Код товара: 100785
Производитель: Ritmix
мало
мало
1 890₽
22
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Характеристики
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- Тип
- Радиоприемник
- Цвет
- серый
- Звук
- моно
- Питание
- от батареек, от сети, от аккумулятора
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