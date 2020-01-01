Микросистема LG CM2460
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Код товара: 25770
Производитель: LG
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
11 250₽
135
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Характеристики
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- Тип
- Микросистема
- Оптический привод
- CD
- Цвет акустических систем
- черный
- Основной блок
- одноблочная система
- Цвет основного блока
- черный
- Полная выходная мощность (RMS), Вт
- 100
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