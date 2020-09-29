Вафельница Kitfort KT-1641
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31 декабря
31 декабря
1 300₽
1 390₽
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Характеристики
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- Тип
- Вафельница
- Цвет
- белый
- Тип управления
- механическое
- Мощность, Вт
- 460
- Материал корпуса
- пластик
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Ш
Ш
Шамиль
29 сентября 2020
Достоинства
Доступная цена, удобный размер, простота в использовании, красивый вид, получаются очень вкусные вафли, всем рекомендую))
Недостатки
Не нашёл
Комментарии
Давно хотел приобрести вафельницу, так как вафли в кафе стоят дорого, и остановился на вафельница kitfort, его можно приобрести по доступной цене, теперь готовлю любимые вафли быстро и просто))
Ш
Шамиль
29 сентября 2020
Достоинства
Доступная цена, удобный размер, простота в использовании, красивый вид, получаются очень вкусные вафли, всем рекомендую))
Недостатки
Не нашёл
Комментарии
Давно хотел приобрести вафельницу, так как вафли в кафе стоят дорого, и остановился на вафельница kitfort, его можно приобрести по доступной цене, теперь готовлю любимые вафли быстро и просто))
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