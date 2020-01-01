Сэндвич- тостер Galaxy GL 2962 (6шт) 800 Вт
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Код товара: 93826
Производитель: Galaxy
мало
мало
990₽
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Характеристики
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- Тип
- Сэндвичница
- Цвет
- белый
- Тип управления
- электронное
- Мощность, Вт
- 800
- Материал корпуса
- пластик
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