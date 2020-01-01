Мультипекарь Redmond RMB-616/3 700Вт черный/серебристый
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Код товара: 75361
Производитель: Redmond
В наличии
В наличии
3 250₽
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Характеристики
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- Тип
- Мультипекарь
- Тип управления
- механическое
- Мощность, Вт
- 700
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- черный
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