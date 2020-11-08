Вафельница Polaris PST 0105
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 74916
Производитель: Polaris
В наличии
В наличии
3 290₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Вафельница
- Тип управления
- механическое
- Мощность, Вт
- 850
- Материал корпуса
- пластик, металл
- Цвет
- серый, черный
- Вид панели
- гриль, орешки, сэндвичи, вафли
- Вид панели для вафель
- венские, тонкие
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Н
Н
Назим
8 ноября 2020
Достоинства
Есть 5 насадок, можно готовить орешки, вафли, если насадка на гриль.
Недостатки
Недостатков нет
Комментарии
Здравствуйте, я очень рад приобретению, очень доволен. Могу теперь готовить Венские вафли благодаря этой чудесной вафельнице. Спасибо
Н
Назим
8 ноября 2020
Достоинства
Есть 5 насадок, можно готовить орешки, вафли, если насадка на гриль.
Недостатки
Недостатков нет
Комментарии
Здравствуйте, я очень рад приобретению, очень доволен. Могу теперь готовить Венские вафли благодаря этой чудесной вафельнице. Спасибо
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.