Мультипекарь Redmond RMB-M614/1
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-27%
2 490₽
3 390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Мультипекарь
- Тип управления
- механическое
- Мощность, Вт
- 700
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 81
21 сентября 2024
Сколько панелей входит в комплектацию?
0 0
Г
Гость 81
21 сентября 2024
Сколько панелей входит в комплектацию?
0
0