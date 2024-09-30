Блинница Centek CT-1455
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1 690₽
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Характеристики
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- Тип
- Блинница
- Тип управления
- механическое
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 650
- Материал корпуса
- пластик, металл
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