Вафельница Kitfort КТ-1617
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Код товара: 53054
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
2 190₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Вафельница
- Тип управления
- механическое
- Цвет
- серебристый, черный
- Мощность, Вт
- 640
- Материал корпуса
- металл
Отзывы 2
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З
З
Зухра
24 июня 2021
Достоинства
Очень классная я очень довольна!
Недостатки
Нету вроде
Комментарии
Очень довольна долго выбирала но остановилась на 1621 их тут нет но последнюю я взяла
З
З
Зухра
24 июня 2021
Достоинства
Очень хорошая вафельница я правда приобрела последнюю вафельницу Kitford 1620 и осталась очень довольна !получаются быстро и вкусно эти Бельгийские вафли дети уплетают с удовольствием и теперь у меня нет проблем с завтраками ‘Спасибо за хорошую вафельницу ! Я заказала мне его привезли домой курьером бесплатно что тоже очень удобно
Недостатки
Когда открыли только с поковки оно слабо пахло пластиком но как выгулы и включила запах пропал
Комментарии
Очень рада что мне повезло с этой вафельницей так как там не толко вафли но и можно печь много всего разного например яичницу иди как вафли из кабачков в общем лети охотно помогают печь тесто оставила в дочь напекла как проснулась
З
Зухра
24 июня 2021
Достоинства
Очень классная я очень довольна!
Недостатки
Нету вроде
Комментарии
Очень довольна долго выбирала но остановилась на 1621 их тут нет но последнюю я взяла
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