Вафельница Kitfort КТ-1617

Достоинства

Очень хорошая вафельница я правда приобрела последнюю вафельницу Kitford 1620 и осталась очень довольна !получаются быстро и вкусно эти Бельгийские вафли дети уплетают с удовольствием и теперь у меня нет проблем с завтраками ‘Спасибо за хорошую вафельницу ! Я заказала мне его привезли домой курьером бесплатно что тоже очень удобно