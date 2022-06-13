Мультипекарь Redmond RMB-611
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Код товара: 45445
Производитель: Redmond
В наличии
В наличии
3 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Прибор со сменными панелями
- Тип управления
- механическое
- Мощность, Вт
- 700
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- черный
- Вид панели
- гриль, сэндвичи, вафли
- Вид панели для вафель
- бельгийские
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
А
Асият
13 июня 2022
Какие панили в комплекте?
1
0 0
0
05.ru
15.06.2022 10:58:49
Добрый день! В комплекте 3 панели - гриль, сэндвичи, вафли
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0 0
Г
Гость 43
5 марта 2022
Какие панели входят в комплект?
1
0 0
0
05.ru
06.03.2022 14:09:33
Здравствуйте! Панели в комплекте: вафли, гриль, сэндвичи
0 0
А
Асият
13 июня 2022
Какие панили в комплекте?
1
0
0