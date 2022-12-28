Вафельница Vitek VT-2628
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3 250₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
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980 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Тип
- Вафельница
- Тип управления
- механическое
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 800
- Материал корпуса
- термостойкий пластик, нержавеющая сталь
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
А
А
Асия
28 декабря 2022
А
Асия
28 декабря 2022
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