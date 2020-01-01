Вафельница BRAYER BR2300
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Код товара: 175619
Производитель: BRAYER
Гарантия: 12 мес.
2 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Вафельница
- Цвет
- серебристый
- Мощность, Вт
- 750
- Материал корпуса
- пластик, металл
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