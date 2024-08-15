Сэндвичница со сменными панелями Delonghi SW12B.BK
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Код товара: 161732
Производитель: Delonghi
Гарантия: 12 мес.
5 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
1 650 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Тип
- Сэндвичница со сменными панелями
- Тип управления
- механическое
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 800
- Материал корпуса
- пластик
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Вопросы и ответы
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А
Аминат
15 августа 2024
delonghi sw12b.bk сколько панелей в комплекте ?
1
0 0
0
05.ru
15.08.2024 19:06:20
Здравствуйте! Две панели для сэндвичей
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0 0
С
Салима
20 ноября 2024
Здравствуйте)какие панели взодят ?
1
0 0
0
05.ru
20.11.2024 17:10:11
Здравствуйте! 2 пластины для сэндвичей
0 0
А
Аминат
15 августа 2024
delonghi sw12b.bk сколько панелей в комплекте ?
1
0
0