Тостер Kitfort KT-2036-6 (серебристый)
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Код товара: 99715
Производитель: Kitfort
31 декабря
31 декабря
3 290₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Количество отделений
- 2
- Цвет
- серебристый
- Количество тостов
- 2
- Тип управления
- электронное
- Регулировка степени поджаривания
- есть
- Мощность, Вт
- 950
- Кнопка отмены
- есть
- Функция размораживания
- есть
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Функция подогрева
- есть
- Автоматическое центрирование тостов
- есть
- Длина сетевого шнура, см
- 67
- Высота, см
- 17
- Ширина, см
- 17
- Глубина, см
- 26
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