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Тостер Kitfort KT-2036-1 красный

Наведите на фотографию для увеличения
Тостер Kitfort KT-2036-1 красный
Тостер Kitfort KT-2036-1 красный
Тостер Kitfort KT-2036-1 красный
Тостер Kitfort KT-2036-1 красный
Тостер Kitfort KT-2036-1 красный
Тостер Kitfort KT-2036-1 красный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 99305
Производитель: Kitfort
нет отзывов
спросить

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ДО 30.09.24

3 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Количество степеней обжаривания
8
Тип управления
электронное
Мощность, Вт
950
Страна производитель
Китай
Материал корпуса
металл
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В сравнение
В избранное
3 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа