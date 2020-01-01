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Тостеры
Тостер Gorenje T1100CLBK серебристый

Тостер Gorenje T1100CLBK серебристый

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Тостер Gorenje T1100CLBK серебристый
Тостер Gorenje T1100CLBK серебристый
Тостер Gorenje T1100CLBK серебристый
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Код товара: 95713
Производитель: Gorenje
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3 990₽
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Характеристики
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Цвет
серебристый, черный
Тип управления
механическое
Регулировка степени поджаривания
есть, плавная
Кнопка отмены
есть
Мощность, Вт
860
Функция размораживания
есть
Функция подогрева
есть
Материал корпуса
металл
Термоизолированный корпус
есть
Автоматическое центрирование тостов
есть
Решетка для подогрева булочек
нет
Поддон для крошек
есть
Длина сетевого шнура, см
100
Высота, см
22.2
Ширина, см
29.5
Глубина, см
18
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мало
3 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа