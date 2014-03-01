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Тостеры
Тостер Redmond RT-408 белый

Тостер Redmond RT-408 белый

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Тостер Redmond RT-408 белый
Тостер Redmond RT-408 белый
Тостер Redmond RT-408 белый
Тостер Redmond RT-408 белый
Тостер Redmond RT-408 белый
Тостер Redmond RT-408 белый
Тостер Redmond RT-408 белый
Тостер Redmond RT-408 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 84581
Производитель: Redmond
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31 декабря
31 декабря
2 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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    Оплата при получении заказа

Характеристики
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Цвет
белый
Тип управления
механическое
Регулировка степени поджаривания
есть, плавная
Кнопка отмены
есть
Мощность, Вт
700
Функция размораживания
нет
Функция подогрева
нет
Материал корпуса
пластик
Термоизолированный корпус
нет
Автоматическое центрирование тостов
есть
Решетка для подогрева булочек
нет
Поддон для крошек
есть
Длина сетевого шнура, см
80
Высота, см
30.4
Ширина, см
18
Глубина, см
20
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В сравнение
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31 декабря
31 декабря
2 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа