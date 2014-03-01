Тостер Redmond RT-408 белый
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Код товара: 84581
Производитель: Redmond
31 декабря
31 декабря
2 490₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Количество отделений
- 2
- Количество тостов
- 2
- Цвет
- белый
- Тип управления
- механическое
- Регулировка степени поджаривания
- есть, плавная
- Кнопка отмены
- есть
- Мощность, Вт
- 700
- Функция размораживания
- нет
- Функция подогрева
- нет
- Материал корпуса
- пластик
- Термоизолированный корпус
- нет
- Автоматическое центрирование тостов
- есть
- Решетка для подогрева булочек
- нет
- Поддон для крошек
- есть
- Длина сетевого шнура, см
- 80
- Высота, см
- 30.4
- Ширина, см
- 18
- Глубина, см
- 20
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