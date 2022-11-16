Тостер SMEG TSF01RDEU красный
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Код товара: 73387
Производитель: SMEG
-20%
мало
мало
12 790₽
15 990₽
153
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Характеристики
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- Количество отделений
- 2
- Количество тостов
- 2
- Тип управления
- механическое
- Регулировка степени поджаривания
- есть, плавная
- Кнопка отмены
- есть
- Мощность, Вт
- 950
- Функция размораживания
- есть
- Функция подогрева
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Термоизолированный корпус
- есть
- Цвет
- красный
- Автоматическое центрирование тостов
- есть
- Решетка для подогрева булочек
- нет
- Поддон для крошек
- есть
- Длина сетевого шнура, см
- 100
- Высота, см
- 19.8
- Ширина, см
- 31
- Глубина, см
- 19.5
Отзывы 1
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МАДИНАТ
16 ноября 2022
Достоинства
цвет очень красивый, насышенный. Работает хорошо
МАДИНАТ
16 ноября 2022
Достоинства
цвет очень красивый, насышенный. Работает хорошо
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