Тостер SMEG TSF01PBEU голубой
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Код товара: 72211
Производитель: SMEG
-20%
В наличии
В наличии
12 790₽
15 990₽
153
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Характеристики
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- Количество отделений
- 2
- Количество тостов
- 2
- Тип управления
- механическое
- Регулировка степени поджаривания
- есть, плавная
- Кнопка отмены
- есть
- Мощность, Вт
- 950
- Функция размораживания
- есть
- Функция подогрева
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Термоизолированный корпус
- есть
- Цвет
- голубой
- Автоматическое центрирование тостов
- есть
- Решетка для подогрева булочек
- нет
- Поддон для крошек
- есть
- Длина сетевого шнура, см
- 100
- Высота, см
- 19.8
- Ширина, см
- 31
- Глубина, см
- 19.8
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