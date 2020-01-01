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Тостеры
Тостер SMEG TSF01CREU бежевый

Тостер SMEG TSF01CREU бежевый

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Тостер SMEG TSF01CREU бежевый
Тостер SMEG TSF01CREU бежевый
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Код товара: 65147
Производитель: SMEG
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В наличии
В наличии
12 790₽
15 990₽
153
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О товаре
950 Вт, количество тостов: 2, решетка
Характеристики
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Тип управления
механическое
Регулировка степени поджаривания
есть, плавная
Кнопка отмены
есть
Мощность, Вт
950
Функция размораживания
есть
Функция подогрева
есть
Материал корпуса
металл
Термоизолированный корпус
есть
Цвет
бежевый
Автоматическое центрирование тостов
есть
Решетка для подогрева булочек
нет
Поддон для крошек
есть
Длина сетевого шнура, см
100
Высота, см
19.8
Ширина, см
31
Глубина, см
19.5
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15 990₽
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Тостер SMEG TSF01PBEU голубой
12 790₽
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Тостер SMEG TSF01BLEU черный
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В наличии
В наличии
12 790₽
15 990₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа