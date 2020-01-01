Тостер Delonghi 2103.BG бежевый
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Код товара: 62468
Производитель: Delonghi
мало
мало
9 290₽
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Характеристики
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- Количество отделений
- 2
- Цвет
- бежевый
- Количество тостов
- 2
- Тип управления
- электронное
- Мощность, Вт
- 900
- Функция размораживания
- есть
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Функция подогрева
- есть
- Автоматическое центрирование тостов
- есть
- Решетка для подогрева булочек
- есть
- Поддон для крошек
- есть
- Длина сетевого шнура, см
- 100
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