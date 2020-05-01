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Тостер Bosch TAT5P425 серый

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Тостер Bosch TAT5P425 серый
Тостер Bosch TAT5P425 серый
Тостер Bosch TAT5P425 серый
Тостер Bosch TAT5P425 серый
Тостер Bosch TAT5P425 серый
Тостер Bosch TAT5P425 серый
Тостер Bosch TAT5P425 серый
Тостер Bosch TAT5P425 серый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 188134
Производитель: Bosch
нет отзывов
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5 990₽
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Тостер Bosch TAT7S25 серебристый
6 590₽
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1 980₽

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Тостер Bosch TAT7S25 серебристый
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Тостер Braun HT 3000
5 390₽
1 620₽

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Тостер Braun HT 3000
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Тостер Bosch TAT3P424 красный
5 390₽
5 990₽
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Тостер Bosch TAT3P424 красный
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Тостер Bosch TAT3P420 серебристый
6 490₽
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Тостер Bosch TAT3P420 серебристый
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Тостер Braun HT3110 BK черный
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2 100₽

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Тостер Braun HT3110 BK черный
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Тостер Redmond T900 серебристый
6 290₽
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Тостер Redmond T900 серебристый
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Тостер Bosch TAT2M124 красный
5 390₽
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Тостер Bosch TAT2M124 красный
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Тостер Bosch TAT4M223 черный
6 250₽
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Тостер Bosch TAT4M223 черный
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Тостер Ariete Vintage 155/14 зеленый
4 990₽
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1 500₽

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Тостер Ariete Vintage 155/14 зеленый
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Тостер Ariete Vintage 155/15 голубой
4 990₽
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Тостер Ariete Vintage 155/13 бежевый
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Тостер Braun HT3110 BK черный
Тостер Braun HT3110 BK черный
6 990₽
Характеристики
Количество тостов
2
Тип управления
механическое
Мощность, Вт
970
Материал корпуса
металл
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5 990₽
71
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