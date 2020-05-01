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Тостер Bosch TAT5P425 серый
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Код товара: 188134
Производитель: Bosch
5 990₽
71
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Характеристики
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- Количество тостов
- 2
- Тип управления
- механическое
- Мощность, Вт
- 970
- Материал корпуса
- металл
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