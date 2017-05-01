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Тостер Kitfort КТ-2036-5 серый
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Код товара: 183623
Производитель: Kitfort
3 990₽
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бесплатно,в 4 магазинах
бесплатно,в 4 магазинах
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Характеристики
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- Количество тостов
- 2
- Тип управления
- электронное
- Мощность, Вт
- 950
- Материал корпуса
- металл, пластик
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