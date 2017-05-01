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Тостер Kitfort КТ-2036-5 серый

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Тостер Kitfort КТ-2036-5 серый
Тостер Kitfort КТ-2036-5 серый
Тостер Kitfort КТ-2036-5 серый
Тостер Kitfort КТ-2036-5 серый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 183623
Производитель: Kitfort
нет отзывов
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3 990₽
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В рассрочку за 1 200 ₽

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Тостер Kitfort КТ-2036-6 серебристый
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Тостер Kitfort КТ-2036-6 серебристый
Тостер Kitfort КТ-2036-6 серебристый
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Тостер Kitfort КТ-2038-1 черный
Тостер Kitfort КТ-2038-1 черный
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Характеристики
Количество тостов
2
Тип управления
электронное
Мощность, Вт
950
Материал корпуса
металл, пластик
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В сравнение
В избранное
3 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 1 200 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 4 магазинах

бесплатно,

в 4 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?