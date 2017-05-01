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Тостер Kitfort КТ-2075-3 красный
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Код товара: 176542
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
4 590₽
55
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Характеристики
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- Количество тостов
- 2
- Тип управления
- механическое
- Мощность, Вт
- 815
- Материал корпуса
- пластик
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