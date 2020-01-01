Тостер Bosch TAT3A014 красный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 1657
Производитель: Bosch
мало
мало
3 450₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
980 Вт, количество тостов: 2, решетка, "холодный корпус" Новогодние подарки
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Количество отделений
- 2
- Количество тостов
- 2
- Тип управления
- механическое
- Регулировка степени поджаривания
- есть, плавная
- Мощность, Вт
- 980
- Кнопка отмены
- есть
- Функция размораживания
- нет
- Материал корпуса
- пластик
- Функция подогрева
- есть
- Термоизолированный корпус
- есть
- Цвет
- красный
- Автоматическое центрирование тостов
- есть
- Решетка для подогрева булочек
- есть
- Поддон для крошек
- есть
- Длина сетевого шнура, см
- 100
- Высота, см
- 19
- Ширина, см
- 30
- Глубина, см
- 16
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.