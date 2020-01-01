Тостер Bosch TAT8613 черный
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Код товара: 1641
Производитель: Bosch
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мало
7 250₽
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Характеристики
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- Количество отделений
- 2
- Количество тостов
- 2
- Тип управления
- электронное
- Регулировка степени поджаривания
- есть, плавная
- Кнопка отмены
- есть
- Мощность, Вт
- 860
- Функция размораживания
- есть
- Функция подогрева
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Термоизолированный корпус
- есть
- Цвет
- черный
- Автоматическое центрирование тостов
- есть
- Решетка для подогрева булочек
- есть
- Поддон для крошек
- есть
- Длина сетевого шнура, см
- 110
- Высота, см
- 18.4
- Ширина, см
- 31.3
- Глубина, см
- 17
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