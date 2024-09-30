Тостер TESLER TT-240 серый
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Код товара: 137822
Производитель: TESLER
3 390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Количество отделений
- 2
- Цвет
- серый
- Количество тостов
- 2
- Мощность, Вт
- 900
- Страна производитель
- Китай
- Материал корпуса
- металл
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