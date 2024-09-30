Тостер SMEG TSF01BLMEU черный
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Код товара: 125170
Производитель: SMEG
Гарантия: 12 мес.
21 990₽
263
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Количество отделений
- 2
- Цвет
- черный
- Количество тостов
- 2
- Количество степеней обжаривания
- 6
- Тип управления
- механическое
- Мощность, Вт
- 950
- Страна производитель
- Китай
- Материал корпуса
- металл
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