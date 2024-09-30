Тостер Kitfort KT-2014-3 красный
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2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Количество отделений
- 2
- Цвет
- красный
- Количество тостов
- 2
- Количество степеней обжаривания
- 7
- Тип управления
- механическое
- Мощность, Вт
- 850
- Страна производитель
- Китай
- Материал корпуса
- пластик, металл
Отзывы 1
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З
З
Зульфия
1 июня 2023
Достоинства
Лёгкий, удобный и простой
Недостатки
Не обнаружены, единственный минус на мой взгляд короткий шнур.
Комментарии
Тостер приобретался в магазине с доставкой. Видимо мы приобрели последний в черно-серебристом цвете.Доступная инструкция, тостер прост в использовании. Хлебушек получается аппетитный и вкусный
З
Зульфия
1 июня 2023
Достоинства
Лёгкий, удобный и простой
Недостатки
Не обнаружены, единственный минус на мой взгляд короткий шнур.
Комментарии
Тостер приобретался в магазине с доставкой. Видимо мы приобрели последний в черно-серебристом цвете.Доступная инструкция, тостер прост в использовании. Хлебушек получается аппетитный и вкусный
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