Тостер Kitfort KT-2014-3 красный

Не обнаружены, единственный минус на мой взгляд короткий шнур.

Комментарии

Тостер приобретался в магазине с доставкой. Видимо мы приобрели последний в черно-серебристом цвете.Доступная инструкция, тостер прост в использовании. Хлебушек получается аппетитный и вкусный