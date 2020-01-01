Тостер Gorenje T800ORAB черный
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Код товара: 101518
Производитель: Gorenje
мало
мало
3 990₽
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Характеристики
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- Количество отделений
- 2
- Цвет
- черный
- Количество тостов
- 2
- Тип управления
- электронное
- Регулировка степени поджаривания
- есть
- Мощность, Вт
- 800
- Функция размораживания
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Функция подогрева
- есть
- Термоизолированный корпус
- есть
- Поддон для крошек
- есть
- Длина сетевого шнура, см
- 100
- Высота, см
- 20
- Ширина, см
- 30
- Глубина, см
- 17
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