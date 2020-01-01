Тостер DeLonghi CTOE 2103.BL
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Код товара: 101191
Производитель: Delonghi
мало
мало
5 990₽
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Характеристики
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- Количество отделений
- 2
- Количество тостов
- 2
- Цвет
- черный
- Тип управления
- механическое
- Регулировка степени поджаривания
- есть, плавная
- Мощность, Вт
- 900
- Кнопка отмены
- есть
- Функция размораживания
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Функция подогрева
- есть
- Автоматическое центрирование тостов
- есть
- Решетка для подогрева булочек
- есть
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