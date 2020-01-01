Термопот TESLER TP-3001
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Код товара: 93695
Производитель: TESLER
мало
мало
2 590₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 2.5
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Подсветка
- нет
- Мощность, Вт
- 750
- Насос
- ручной/автоматический
- Материал корпуса
- металл
- Цвет
- белый
- Особенности
- индикатор уровня воды, вращение на 360 градусов, двойные стенки
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