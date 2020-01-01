Термопот Panasonic NC-DG3000
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Код товара: 80181
Производитель: Panasonic
мало
мало
12 990₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 3
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Подсветка
- нет
- Насос
- ручной/автоматический
- Мощность, Вт
- 700
- Дополнительные функции
- длительное кипячение, поддержание тепла, таймер
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- белый
- Особенности
- индикатор уровня воды, вращение на 360 градусов, двойные стенки, дисплей
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