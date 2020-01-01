Термопот Panasonic NC-EG4000
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 32915
Производитель: Panasonic
мало
мало
11 490₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
термопот, объем 4 л, мощность 700 Вт, терморегулятор
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем, л
- 4
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Мощность, Вт
- 700
- Насос
- автоматический
- Подсветка
- нет
- Дополнительные функции
- длительное кипячение, таймер
- Безопасность
- блокировка включения без воды, блокировка крышки
- Материал корпуса
- металл
- Цвет
- белый
- Особенности
- индикация включения, индикатор уровня воды, вращение на 360 градусов, двойные стенки, дисплей
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.