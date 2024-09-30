Термопот Redmond RTP-M801
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6 990₽
83
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В магазинах:
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О товаре
термопот, 3.5 л, 750 Вт, терморегулятор, подсветка, металл
Характеристики
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- Объем, л
- 3.5
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Насос
- ручной/автоматический
- Мощность, Вт
- 750
- Подсветка
- есть
- Материал корпуса
- металл
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