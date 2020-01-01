Термопот Panasonic NC-HU301PZTW
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Код товара: 1872
Производитель: Panasonic
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13 390₽
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О товаре
термопот, 3 л, 910 Вт, терморегулятор, металл/пластик
Характеристики
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- Объем, л
- 3
- Мощность в режиме поддержания температуры, Вт
- 13
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Подсветка
- есть
- Насос
- автоматический
- Мощность, Вт
- 875
- Дополнительные функции
- длительное кипячение, таймер
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Материал корпуса
- пластик, металл
- Цвет
- белый
- Особенности
- индикация включения, индикатор уровня воды, вращение на 360 градусов, двойные стенки, дисплей, отсек для хранения шнура
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