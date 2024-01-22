Термопот Endever Altea-2055
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5 690₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
1 710 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Объем, л
- 4.5
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Насос
- ручной/автоматический
- Мощность, Вт
- 1200
- Подсветка
- нет
- Дополнительные функции
- поддержание тепла
- Материал корпуса
- пластик
- Безопасность
- блокировка включения без воды, блокировка крышки
- Цвет
- черный, белый
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Магомедова
22 января 2024
М
Магомедова
22 января 2024
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