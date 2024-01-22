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Термопот Endever Altea-2055

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Термопот Endever Altea-2055
Термопот Endever Altea-2055
Термопот Endever Altea-2055
Термопот Endever Altea-2055
Термопот Endever Altea-2055
Термопот Endever Altea-2055
Термопот Endever Altea-2055
Термопот Endever Altea-2055
Термопот Endever Altea-2055
Термопот Endever Altea-2055
Термопот Endever Altea-2055
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 169531
Производитель: Endever
5
1 отзыв
спросить
5 690₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Рассрочка

1 710 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Характеристики
Объем, л
4.5
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Насос
ручной/автоматический
Мощность, Вт
1200
Подсветка
нет
Дополнительные функции
поддержание тепла
Материал корпуса
пластик
Безопасность
блокировка включения без воды, блокировка крышки
Цвет
черный, белый
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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М
М
Магомедова
22 января 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
М
Магомедова
22 января 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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В сравнение
В избранное
5 690₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 710 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа