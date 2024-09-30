Термопот Kitfort КТ-2508-1
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Код товара: 156285
Производитель: Kitfort
4 990₽
5 490₽
59
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объем, л
- 4
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Насос
- автоматический
- Мощность, Вт
- 750
- Подсветка
- нет
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь, пластик
- Цвет
- черный
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