Термопот Endever Altea 2035
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Код товара: 155224
Производитель: Endever
5 790₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Объем, л
- 4
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Насос
- ручной/автоматический
- Мощность, Вт
- 900
- Подсветка
- нет
- Дополнительные функции
- поддержание тепла
- Материал корпуса
- пластик, металл
- Безопасность
- блокировка включения без воды, блокировка крышки
- Цвет
- серебристый
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