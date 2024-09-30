Термопот TESLER TP-5000
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Код товара: 132734
Производитель: TESLER
7 590₽
91
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Объем, л
- 4.5
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Насос
- автоматический
- Мощность, Вт
- 1200
- Подсветка
- нет
- Дополнительные функции
- поддержание тепла
- Материал корпуса
- пластик, металл
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Цвет
- зеленый
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