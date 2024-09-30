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Термопот TESLER TP-5000

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Термопот TESLER TP-5000
Термопот TESLER TP-5000
Термопот TESLER TP-5000
Термопот TESLER TP-5000
Термопот TESLER TP-5000
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 132734
Производитель: TESLER
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

7 590₽
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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Термопот Redmond RTP-M801
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Термопот TESLER TP-5060 бежевый
7 990₽
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Термопот TESLER TP-5060 бежевый
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Термопот TESLER TP-5060 красный
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Термопот TESLER TP-5045 бежевый
7 990₽
8 490₽
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Термопот TESLER TP-5045 красный
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Термопот TESLER TP-5060 серый
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Термопот Kitfort КТ-2502
Термопот Kitfort КТ-2502
6 590₽
Характеристики
Объем, л
4.5
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Насос
автоматический
Мощность, Вт
1200
Подсветка
нет
Дополнительные функции
поддержание тепла
Материал корпуса
пластик, металл
Безопасность
блокировка включения без воды
Цвет
зеленый
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7 590₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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