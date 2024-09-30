Термопот Kitfort KT-2501

Недостатки Все перечисленные недостатки - просто придирки: Нужно покупать кипяченую воду; Скорость налива воды в кружку медленнее чем у предыдущего; Не совсем точная температура. Отличается где на +/- 5 градусов, но абсолютно не влияет на результат; Нельзя выбрать объем больше 300, хотя всегда можно наливать без ограничения; Не совсем удобно мыть, но принаровиться можно;

Комментарии

Комментарий Полностью доволен данной покупкой. До этого был хороший термопот Polaris (на 4 литра с помпой, насосом, и кнопкой под стакан), который верой и правдой прослужил дома и на природе околе 3 лет и в данный момент трудится на работе. Решили его заменить просто потому что кнопки стали немного заедать и это стало немного раздражать. Посмотрев в яндексе подборку термопотов, сразу остановился на Kitfort'е когда узнал что он проточный. Аналоги даже не искал. Уж очень понравился дизайн. Купили.