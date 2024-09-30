Термопот Kitfort KT-2501
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Код товара: 116800
Производитель: Kitfort
9 490₽
113
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объем, л
- 4
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Насос
- автоматический
- Мощность, Вт
- 2618
- Подсветка
- нет
- Материал корпуса
- пластик, металл
- Цвет
- серебристый
Отзывы 2
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М
М
Магомедова
24 января 2024
Достоинства
Достоинства Не нужно более ожидать пока вскипятится вода Приятный внешний вид Экономичность (и это проверено!) Выбор температуры
Недостатки
Недостатки Все перечисленные недостатки - просто придирки: Нужно покупать кипяченую воду; Скорость налива воды в кружку медленнее чем у предыдущего; Не совсем точная температура. Отличается где на +/- 5 градусов, но абсолютно не влияет на результат; Нельзя выбрать объем больше 300, хотя всегда можно наливать без ограничения; Не совсем удобно мыть, но принаровиться можно;
Комментарии
Комментарий Полностью доволен данной покупкой. До этого был хороший термопот Polaris (на 4 литра с помпой, насосом, и кнопкой под стакан), который верой и правдой прослужил дома и на природе околе 3 лет и в данный момент трудится на работе. Решили его заменить просто потому что кнопки стали немного заедать и это стало немного раздражать. Посмотрев в яндексе подборку термопотов, сразу остановился на Kitfort'е когда узнал что он проточный. Аналоги даже не искал. Уж очень понравился дизайн. Купили.
Ю
Ю
Юлия
14 апреля 2021
Достоинства
Стильный дизайн, большой выбор температур, наличие подсветки, возможность наливания заданного объема
Недостатки
пока не обнаружены
Комментарии
Очень понравился внешний вид - черный глянцевый корпус с матовыми металлическими вставками. Отлично подходит к остальной технике на нашей кухне. 4-х литровый резервуар для воды позволяет намного реже производить долив воды, нежели раньше в простой чайник. Проточный нагрев не подвергает весь объем воды резервуара постоянному подогреву и повторному кипячению, что экономит электроэнергию и не влияет на качество воды. Радует большой выбор температурного режима - 45,55,65,75,85,100. Удобно приготовить смесь ребенку, заварить зеленый чай, да и позволяет очень быстро наполнить каждую кружку водой с желаемой температурой. Функция налива определенного количества воды (100, 200, 300 мл) позволяет лишний раз не брать мерный стакан. Нравится наличие подставки для сбора капель. Покупкой довольны.
М
Магомедова
24 января 2024
Достоинства
Достоинства Не нужно более ожидать пока вскипятится вода Приятный внешний вид Экономичность (и это проверено!) Выбор температуры
Недостатки
Недостатки Все перечисленные недостатки - просто придирки: Нужно покупать кипяченую воду; Скорость налива воды в кружку медленнее чем у предыдущего; Не совсем точная температура. Отличается где на +/- 5 градусов, но абсолютно не влияет на результат; Нельзя выбрать объем больше 300, хотя всегда можно наливать без ограничения; Не совсем удобно мыть, но принаровиться можно;
Комментарии
Комментарий Полностью доволен данной покупкой. До этого был хороший термопот Polaris (на 4 литра с помпой, насосом, и кнопкой под стакан), который верой и правдой прослужил дома и на природе околе 3 лет и в данный момент трудится на работе. Решили его заменить просто потому что кнопки стали немного заедать и это стало немного раздражать. Посмотрев в яндексе подборку термопотов, сразу остановился на Kitfort'е когда узнал что он проточный. Аналоги даже не искал. Уж очень понравился дизайн. Купили.
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