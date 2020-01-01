Термопот Panasonic NC-EG3000WTS
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Код товара: 105250
Производитель: Panasonic
В наличии
В наличии
10 990₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 3
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Подсветка
- нет
- Насос
- автоматический
- Мощность, Вт
- 700
- Дополнительные функции
- таймер
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- белый
- Особенности
- индикатор уровня воды, фильтр, вращение на 360 градусов, двойные стенки
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